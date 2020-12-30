Старший тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал продление контракта с РФС. Новое соглашение специалиста действует до конца 2022 года.



«Благодарю руководство РФС в лице Александра Валерьевича Дюкова, Александра Александровича Алаева за оказанное доверие. За пристальное внимание к команде, за создание всех необходимых условий для развития команды, что позволяет нашему коллективу добиваться выполнения поставленных серьёзных задач. Мы привыкли к таким вызовам, и это показывает опыт работы за все годы в системе сборных команд РФС.



Конечно, я очень рад продлению договора с РФС. По окончании моего текущего соглашения мы обсудили с руководством союза условия его пролонгации. Отрадно, что наши взгляды и цели сходятся. Сейчас все мысли и работа направлены на успешное выступление на чемпионате Европы 2021 года. Однако после этого турнира начнётся следующий отборочный турнир, и к нему приковано отдельное внимание, так как перед нашим тренерским штабом поставлена задача сформировать команду, которая приложит все усилия для успешного выступления в отборе и на чемпионате Европы 2023 года, являющемся циклом для последующего попадания на Олимпийские игры. Нам, конечно, интересно решать по-настоящему европейские задачи», — приводит слова Галактионова официальный сайт РФС.

РФС продлил контракт с Михаилом Галактионовым