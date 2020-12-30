«Интер» не дал мне шанса». Найнгголан проходит медосмотр в «Кальяри»

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан проходит медосмотр в «Кальяри», сообщает ANSA.



Ранее стало известно, что главный тренер «Интера» Антонио Конте сообщил руководству, что не рассчитывает на бельгийского футболиста. Миланский «Интер» и «Кальяри» договорились об аренде игрока до конца сезона-2020/2021.



По информации источника, перед началом медосмотра Найнгголан сказал: «Интер» не дал мне шанса. Я рад вернуться в «Кальяри», даже если это ещё не официально".



В прошлом сезоне бельгийский футболист выступал за «Кальяри» на правах аренды, кроме того Найнгголан играл за клуб из Сардинии с 2010 по 2014 год. Контракт бельгийца с «Интером» истекает в июне 2022 года. В нынешнем сезоне Найнгголан принял участие в 4 матчах Серии А и результативными действиями не отметился.

Раджа Найнгголан близок к возвращению в «Кальяри»