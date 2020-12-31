Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тихонов: у нас традиция — ходим в баню 31 декабря

Тихонов: у нас традиция — ходим в баню 31 декабря
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что каждый год 31 декабря с друзьями ходит в баню.

«У нас такая традиция, 31 декабря сначала в баню и только потом готовимся к Новому году. Во время карьеры парился за два дня до игры, считал, что она меня расслабляет. Баня – больше восстановление, чем разбор полётов, в конце которого полезно сделать массаж. Когда мы играли, в баню ходили все: и наши, и легионеры.

Сейчас обычно парюсь раз в неделю: без химии, добавляю живые масла, например пихту. Парюсь долго, по четыре-пять раз, но всё зависит от того, сколько поддашь. Потом выхожу в холодный бассейн или снег.
Насиловать себя не надо: баня же для удовольствия, а не для мучений!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Титов: если Тихонов соглашался куда-то пойти, то только в баню
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020