Тихонов: у нас традиция — ходим в баню 31 декабря

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что каждый год 31 декабря с друзьями ходит в баню.

«У нас такая традиция, 31 декабря сначала в баню и только потом готовимся к Новому году. Во время карьеры парился за два дня до игры, считал, что она меня расслабляет. Баня – больше восстановление, чем разбор полётов, в конце которого полезно сделать массаж. Когда мы играли, в баню ходили все: и наши, и легионеры.



Сейчас обычно парюсь раз в неделю: без химии, добавляю живые масла, например пихту. Парюсь долго, по четыре-пять раз, но всё зависит от того, сколько поддашь. Потом выхожу в холодный бассейн или снег.

Насиловать себя не надо: баня же для удовольствия, а не для мучений!» — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.