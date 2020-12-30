Криштиану Роналду: надеюсь, что смогу играть ещё очень много лет

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что не собирается завершать профессиональную карьеру в ближайшее время. 5 февраля 2021 года португальскому футболисту исполнится 36 лет.
«Я по-прежнему чувствую себя хорошо. Надеюсь, что смогу играть ещё очень много лет, но ты никогда не знаешь, как сложится жизнь. Если есть мотивация, возраст не имеет значения. Когда общаюсь с молодёжью, всегда даю совет: наслаждайтесь моментом, потому что мы никогда не знаем, что произойдёт завтра. Ведь что-то может случиться даже с вашей семьёй.
Будущее видится мне очень и очень ярким. Я доволен. Я завоёвывал трофеи с каждым клубом, за который играл. Но выиграть чемпионат мира — это мечта», — приводит слова Роналду AP News.
- 30 декабря 2020
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:48
-
17:36
-
17:24
-
17:23
-
17:21
-
17:08
-
16:46
-
16:33
-
16:27
-
16:25
-
16:03
-
15:52
-
15:50
-
15:28
-
15:20
-
14:56
-
14:54
-
14:42
-
14:30
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
13:56
-
13:40
-
13:32
-
13:18
-
13:16
-
13:01