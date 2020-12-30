Криштиану Роналду: надеюсь, что смогу играть ещё очень много лет

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что не собирается завершать профессиональную карьеру в ближайшее время. 5 февраля 2021 года португальскому футболисту исполнится 36 лет.



«Я по-прежнему чувствую себя хорошо. Надеюсь, что смогу играть ещё очень много лет, но ты никогда не знаешь, как сложится жизнь. Если есть мотивация, возраст не имеет значения. Когда общаюсь с молодёжью, всегда даю совет: наслаждайтесь моментом, потому что мы никогда не знаем, что произойдёт завтра. Ведь что-то может случиться даже с вашей семьёй.



Будущее видится мне очень и очень ярким. Я доволен. Я завоёвывал трофеи с каждым клубом, за который играл. Но выиграть чемпионат мира — это мечта», — приводит слова Роналду AP News.

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