Черышев выйдет в стартовом составе «Валенсии» на матч с «Гранадой»
Стали известны стартовые составы «Гранады» и «Валенсии» на матч 16-го тура испанской Примеры. Российский полузащитник Денис Черышев появится на поле с первых минут.
«Гранада»: Силва, Фулькье, Санчес, Дуарте, Нева, Гоналон, Эррера, Кенеди, Пуэртас, Чаррис, Сольдадо.
«Валенсия»: Доменек, Васс, Мангаля, Диахаби, Гайя, Хасон, Солер, Эскердо, Черышев, Гедеш, Гамейро.
Матч «Гранада» — «Валенсия» состоится сегодня, 30 декабря, на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Адрианом Кордеро Вегой. Ему будут помогать ассистенты Айтор Вильяте Мартинес и Антонио Сересо Парфеноф. Резервный арбитр — Серхио Перес Мулей.
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