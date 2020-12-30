На стадионы «Ливерпуля» и «Эвертона» не пустят болельщиков

Правительство Великобритании обновило систему уровней угрозы коронавируса для городов Англии. Ливерпуль был переведён на третий уровень ограничений по Covid-19, сообщает Liverpool Echo.

Это означает, что стадионы «Ливерпуля» и «Эвертона» не смогут принять болельщиков.

27 декабря сообщалось, что после обновления базы только «Ливерпуль» и «Эвертон», как стадионы города со вторым уровнем ограничений, смогут принимать болельщиков на ближайших домашних матчах. До 2000 фанатов смогут попасть на стадионы этих мерсисайдских команд. Остальные 18 команд по-прежнему будут вынуждены проводить домашние матчи за закрытыми дверями, без болельщиков.



После 15-го тура лидером АПЛ является «Ливерпуль», набравший 32 очка. «Эвертон», занимающий второе место, отстаёт от подопечных Юргена Клоппа на три очка.