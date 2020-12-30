«Локомотив» проведёт тренировочный сбор в Испании
«Локомотив» на официальном сайте сообщил место проведения зимнего сбора команды.
14 января «железнодорожники» пройдут медицинский осмотр, после чего начнут тренировочный сбор в Марбелье (Испания). Сбор «Локомотива» продлится до 15 февраля. В Испании московская команда проведёт ряд товарищеских встреч. О соперниках будет сообщено дополнительно.
Напомним, первый матч после зимней паузы «Локомотив» проведёт 20 или 21 февраля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. «Железнодорожники» сыграют с «Тамбовом» в матче 1/8 финала Кубка России.
Московский «Локомотив» в 19 матчах набрал 28 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
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