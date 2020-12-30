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«Манчестер Сити» возобновил тренировки после вспышки коронавируса в команде

«Манчестер Сити» возобновил тренировки после вспышки коронавируса в команде
Футбол / Англия 0

Сегодня, 30 декабря, «Манчестер Сити» возобновил тренировки основной команды, сообщается на официальном сайте английской команды.

Ранее стало известно, что в «Манчестер Сити» выявлено семь заражённых коронавирусом. В связи с увеличением числа инфицированных в составе клуба под вопросом оказались матчи с «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

«Вчера команда прошла тестирование на коронавирус. Пока не было выявлено новых случаев заражения. Безопасность остаётся нашим приоритетом номер один, и клуб будет продолжать действовать с большой осторожностью», — говорится в заявлении клуба.

Матч 17-го тура чемпионата Англии «Челси» – «Манчестер Сити» должен пройти 3 января в Лондоне. Дерби с «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка лиги назначено на 6 января.

В «Манчестер Сити» семь заражённых коронавирусом. Матчи с «Челси» и «МЮ» под вопросом
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