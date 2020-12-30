«Вильярреал» объявил о трансфере Капу

«Вильярреал» сообщил на своём официальном сайте о трансфере полузащитника «Уотфорда» Этьена Капу.
«Вильярреал» и «Уотфорд» договорились о переходе полузащитника Этьена Капу, который будет носить жёлтую футболку до конца этой кампании и ещё два сезона — до июня 2023 года. В ближайшее время клуб объявит дату презентации французского футболиста. Новый футболист «Вильярреала» не сможет дебютировать за команду до 4 января — даты открытия зимнего трансферного окна. Однако Капу уже в четверг будет тренироваться вместе со своими новыми товарищами по команде на тренировочном поле «Вильярреала», — сообщает пресс-служба клуба.
Французский полузащитник начал свою карьеру в «Тулузе», где провёл 196 матчей. После шести сезонов за французскую команду Капу перешёл в английскую Премьер-лигу, чтобы играть за «Тоттенхэм Хотспур». В Лондоне он провёл два сезона, сыграв в общей сложности 36 матчей. В 2015 году он перешёл в «Уотфорд», где сыграл пять с половиной сезонов и провёл 181 матч.
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