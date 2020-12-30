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«Рубин» показал, что осталось за кадром новогоднего видео со Слуцким

«Рубин» показал, что осталось за кадром новогоднего видео со Слуцким
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Рубина» на канале клуба в YouTube выложила видео о том, как снимали новогодний клип с поющим Леонидом Слуцким.

«Лучший фон под новогоднего оливье! Бэкстейдж главного хита года! Кинокамера Rubin TV успела снять не только сумасшедший клип, но и репортаж с самыми смешными моментами и эмоциями участников. Смотрим!» — говорится в сообщении клуба, опубликованном в «Твиттере».

Пресс-служба «Рубина» разместила на канале клуба в YouTube новогодний видеоклип, в котором снялись главный тренер Леонид Слуцкий и остальная команда. Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You, форвард Иван Игнатьев примерил на себя роль ёлки, а полузащитник Дмитрий Тарасов предстал на фоне Кремля в образе президента России.

«Рубин» представил новогодний клип с поющим Слуцким и Тарасовым в роли президента
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