Красножан рассказал, почему согласился стать главным тренером женской сборной России

Новый главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан прокомментировал своё назначение.

«Принял предложение по нескольким причинам. Во-первых — профессиональная востребованность. Во-вторых — энтузиазм руководства РФС и его позитивное видение перспектив развитие женского футбола в России. Пост главного тренера женской национальной сборной — это большая ответственность и мотивация работать с командой, перед которой стоят очень интересные и амбициозные задачи», — приводит слова Красножана пресс-служба РФС.

Ранее РФС объявил о назначении Юрия Красножана на пост главного тренера женской сборной России. Контракт со специалистом подписан до конца 2022 года. Красножан сменил на этой должности Елену Фомину, которая возглавляла команду с 2015 года.