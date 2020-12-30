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Красножан рассказал, почему согласился стать главным тренером женской сборной России

Красножан рассказал, почему согласился стать главным тренером женской сборной России
Футбол / Сборная России 0

Новый главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан прокомментировал своё назначение.

«Принял предложение по нескольким причинам. Во-первых — профессиональная востребованность. Во-вторых — энтузиазм руководства РФС и его позитивное видение перспектив развитие женского футбола в России. Пост главного тренера женской национальной сборной — это большая ответственность и мотивация работать с командой, перед которой стоят очень интересные и амбициозные задачи», — приводит слова Красножана пресс-служба РФС.

Ранее РФС объявил о назначении Юрия Красножана на пост главного тренера женской сборной России. Контракт со специалистом подписан до конца 2022 года. Красножан сменил на этой должности Елену Фомину, которая возглавляла команду с 2015 года.

Юрий Красножан возглавил женскую сборную России
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