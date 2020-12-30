Роналду и Ибрагимович претендуют на награду, вручаемую лучшему нападающему Серии А

Объявлены претенденты на награды от Ассоциации игроков Италии по итогам сезона-2019/2020, сообщает Football Italia. В голосовании принимают участие игроки клубов Серии А, а также жюри, состоящее из тренеров, судей и журналистов.
Лучший голкипер: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Самир Ханданович («Интер»), Войцех Щенсны («Ювентус»).
Лучший защитник: Франческо Ачерби («Лацио»), Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо (оба — «Ювентус»), Стефан де Врей («Интер»), Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (оба — «Наполи»), Тео Эрнандес («Милан»), Ханс Хатебур, Робин Гозенс («Аталанта»).
Лучший полузащитник: Софьян Амрабат («Верона», сейчас — «Фиорентина»), Николо Барелла («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Миралем Пьянич («Ювентус», сейчас — «Барселона»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич (оба — «Лацио»), Деян Кулусевски («Парма», сейчас — «Ювентус»).
Лучший нападающий: Златан Ибрагимович («Милан»), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (оба — «Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Ромелу Лукаку («Интер»).
Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Роберто Де Дзерби («Сассуоло»), Симоне Индзаги («Лацио»).
Лучший клуб: «Аталанта», «Ювентус», «Лацио».
Лучший арбитр: Джанпаоло Кальварезе, Даниэле Орсато, Джанлука Рокки.
- 30 декабря 2020
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