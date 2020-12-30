Роналду и Ибрагимович претендуют на награду, вручаемую лучшему нападающему Серии А

Объявлены претенденты на награды от Ассоциации игроков Италии по итогам сезона-2019/2020, сообщает Football Italia. В голосовании принимают участие игроки клубов Серии А, а также жюри, состоящее из тренеров, судей и журналистов.



Лучший голкипер: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Самир Ханданович («Интер»), Войцех Щенсны («Ювентус»).



Лучший защитник: Франческо Ачерби («Лацио»), Леонардо Бонуччи, Хуан Куадрадо (оба — «Ювентус»), Стефан де Врей («Интер»), Джованни Ди Лоренцо, Калиду Кулибали (оба — «Наполи»), Тео Эрнандес («Милан»), Ханс Хатебур, Робин Гозенс («Аталанта»).



Лучший полузащитник: Софьян Амрабат («Верона», сейчас — «Фиорентина»), Николо Барелла («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Миралем Пьянич («Ювентус», сейчас — «Барселона»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Мануэль Локателли («Сассуоло»), Луис Альберто, Сергей Милинкович-Савич (оба — «Лацио»), Деян Кулусевски («Парма», сейчас — «Ювентус»).



Лучший нападающий: Златан Ибрагимович («Милан»), Криштиану Роналду, Пауло Дибала (оба — «Ювентус»), Йосип Иличич («Аталанта»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Ромелу Лукаку («Интер»).



Лучший тренер: Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Роберто Де Дзерби («Сассуоло»), Симоне Индзаги («Лацио»).



Лучший клуб: «Аталанта», «Ювентус», «Лацио».



Лучший арбитр: Джанпаоло Кальварезе, Даниэле Орсато, Джанлука Рокки.