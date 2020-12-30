«Валенсия» в меньшинстве проиграла «Гранаде», Черышев отдал результативную передачу

В матче 16-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 36-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро, результативную передачу отдал российский полузащитник Денис Черышев. В компенсированное время первого тайма хавбек «Гранады» Кенеди сравнял счёт. Во втором тайме, на 70-й минуте, полузащитник «Валенсии» Хасон получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Через 3 минуты хавбек гостей Гонсалу Гедеш также покинул поле. На 76-й минуте защитник «Гранады» Домингуш Дуарте получил прямую красную карточку. На 88-й минуте форвард Хорхе Молина вывел хозяев вперёд в счёте.
«Гранада» набрала 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (15) — на 16-м месте.
- 30 декабря 2020
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