«Валенсия» в меньшинстве проиграла «Гранаде», Черышев отдал результативную передачу

В матче 16-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 36-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро, результативную передачу отдал российский полузащитник Денис Черышев. В компенсированное время первого тайма хавбек «Гранады» Кенеди сравнял счёт. Во втором тайме, на 70-й минуте, полузащитник «Валенсии» Хасон получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Через 3 минуты хавбек гостей Гонсалу Гедеш также покинул поле. На 76-й минуте защитник «Гранады» Домингуш Дуарте получил прямую красную карточку. На 88-й минуте форвард Хорхе Молина вывел хозяев вперёд в счёте.

«Гранада» набрала 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (15) — на 16-м месте.