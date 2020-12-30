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«Валенсия» в меньшинстве проиграла «Гранаде», Черышев отдал результативную передачу

«Валенсия» в меньшинстве проиграла «Гранаде», Черышев отдал результативную передачу
Футбол / Испания 0
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В матче 16-го тура испанской Примеры «Гранада» принимала «Валенсию». Встреча прошла на стадионе «Лос-Карменес» в Гранаде и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 36-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Валенсии» Кевин Гамейро, результативную передачу отдал российский полузащитник Денис Черышев. В компенсированное время первого тайма хавбек «Гранады» Кенеди сравнял счёт. Во втором тайме, на 70-й минуте, полузащитник «Валенсии» Хасон получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Через 3 минуты хавбек гостей Гонсалу Гедеш также покинул поле. На 76-й минуте защитник «Гранады» Домингуш Дуарте получил прямую красную карточку. На 88-й минуте форвард Хорхе Молина вывел хозяев вперёд в счёте.

«Гранада» набрала 24 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» (15) — на 16-м месте.

Испания - Примера. 16-й тур
30 декабря 2020, среда. 19:00 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 1
Валенсия
Валенсия
0:1 Гамейро – 36'   1:1 Кенеди – 45+3'   2:1 Молина – 88'
Удаления: Дуарте – 76' / Хасон – 70', Гедеш – 73'
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