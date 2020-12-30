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«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 30 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты — Гарри Леннард и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Ли Мэйсон.

Это заключительный матч английской Премьер-лиги в 2020-м году.

«Ливерпуль» набрал в 15 матчах 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (18) — на 15-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (30) и «Лестер Сити» (29). Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии составляет 11 матчей.

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