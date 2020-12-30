«Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 30 декабря, состоится матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты — Гарри Леннард и Эдриан Холмс. Резервный рефери — Ли Мэйсон.
Это заключительный матч английской Премьер-лиги в 2020-м году.
«Ливерпуль» набрал в 15 матчах 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (18) — на 15-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (30) и «Лестер Сити» (29). Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии составляет 11 матчей.
- 30 декабря 2020
-
21:44
-
21:39
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:43
-
20:34
-
20:27
-
20:17
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:37
-
19:23
-
19:06
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:48
-
17:36
-
17:24
-
17:23
-
17:21
-
17:08
-
16:46
-
16:33