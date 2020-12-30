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Пасторе впервые в сезоне потренировался с «Ромой»

Пасторе впервые в сезоне потренировался с «Ромой»
Футбол / Италия 0

Полузащитник Хавьер Пасторе сегодня, 30 декабря, вернулся к тренировкам с «Ромой» — впервые в этом сезоне, сообщает Football Italia.

Пасторе даже может оказаться в заявке команды на первый матч «Ромы» в 2021 году. 3 января римляне сыграют с «Сампдорией».

Сообщалось, «Рома» хочет расстаться с аргентинским полузащитников Хавьером Пасторе. В клубе недовольны высоким уровнем травматичности футболиста. Известно, что 31-летнему игроку было предложено расторгнуть контракт, однако он отказался.

Соглашение Пасторе с римлянами рассчитано до лета 2023 года. Зарплата аргентинца составляет € 4,5 млн в год, при этом полузащитник не провёл за «Рому» в нынешнем сезоне ни одного матча. В августе футболист перенёс операцию на бедре.

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