Пасторе впервые в сезоне потренировался с «Ромой»

Полузащитник Хавьер Пасторе сегодня, 30 декабря, вернулся к тренировкам с «Ромой» — впервые в этом сезоне, сообщает Football Italia.



Пасторе даже может оказаться в заявке команды на первый матч «Ромы» в 2021 году. 3 января римляне сыграют с «Сампдорией».

Сообщалось, «Рома» хочет расстаться с аргентинским полузащитников Хавьером Пасторе. В клубе недовольны высоким уровнем травматичности футболиста. Известно, что 31-летнему игроку было предложено расторгнуть контракт, однако он отказался.



Соглашение Пасторе с римлянами рассчитано до лета 2023 года. Зарплата аргентинца составляет € 4,5 млн в год, при этом полузащитник не провёл за «Рому» в нынешнем сезоне ни одного матча. В августе футболист перенёс операцию на бедре.