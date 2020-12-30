«Эльче» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:30
Сегодня, 30 декабря, состоится матч «Эльче» — «Реал». Встреча 16-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. В бригаду войдут ассистенты Антонио Мартинес Морено и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери — Хуан Руис Агилера.
Мадридский «Реал» в 13 встречах набрал 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Эльче» (15) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32). В тройку лидеров турнира входит «Реал Сосьедад» (26).
Рекомендуем вам
- 30 декабря 2020
-
21:44
-
21:39
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:43
-
20:34
-
20:27
-
20:17
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:37
-
19:23
-
19:06
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:21
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:48
-
17:36
-
17:24
-
17:23
-
17:21
-
17:08
-
16:46
-
16:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам