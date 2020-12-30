«Эльче» — «Реал»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:30

Сегодня, 30 декабря, состоится матч «Эльче» — «Реал». Встреча 16-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хорхе Фигероа Васкесом. В бригаду войдут ассистенты Антонио Мартинес Морено и Альваро Ерай Карреньо Кабрера. Резервный рефери — Хуан Руис Агилера.



Мадридский «Реал» в 13 встречах набрал 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Эльче» (15) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32). В тройку лидеров турнира входит «Реал Сосьедад» (26).