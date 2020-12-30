Де Хеа — о шансах «МЮ» на чемпионство: нужно сохранять спокойствие

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился своим мнением о шансах манкунианцев на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.
«Нужно сохранять спокойствие. Впереди ещё много матчей, нас ждут действительно важные игры. Мы должны оставаться сосредоточенными и не ждать слишком многого, а просто готовиться к следующей игре. «Астон Вилла» – наш соперник, это сейчас самое главное.»
Мы должны бороться до конца. В матче с „Вулверхэмптоном“ мы показали нечто подобное. Если вы продолжаете верить в свои силы и не опускаете руки, то можете добиваться важных побед,» – приводит слова испанца Goal.com.
На данный момент «Манчестер Юнайтед», набрав после 15 матчей 30 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. Манкунианцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на два очка.
- 30 декабря 2020
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