«Милан» подаст апелляцию на решение суда по делу Бобана

«Милан» на официальном сайте объявил, что намерен подать апелляцию на решение суда по делу бывшего спортивного директора клуба Звонимира Бобана.
Ранее Бобан отсудил у миланского клуба € 5,37 млн. Напомним, в начале марта этого года Бобана уволили из «Милана» после интервью, в котором он раскритиковал руководство за переговоры с экс главным тренером «РБ Лейпциг» Ральфом Рангником без его ведома. Решение расстаться с управленцем принял Газидис, аргументировав такой шаг тем, что слова Звонимира дискредитируют клуб. Бобан посчитал своё увольнение необоснованным и обратился в суд.
Бобан был назначен в «Милан» летом 2019 года, а до этого занимал пост генерального секретаря ФИФА. В бытность футболистом хорват защищал цвета итальянского клуба с 1991 по 2001 год.
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