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«Милан» подаст апелляцию на решение суда по делу Бобана

«Милан» подаст апелляцию на решение суда по делу Бобана
Футбол / Италия 0

«Милан» на официальном сайте объявил, что намерен подать апелляцию на решение суда по делу бывшего спортивного директора клуба Звонимира Бобана.

Ранее Бобан отсудил у миланского клуба € 5,37 млн. Напомним, в начале марта этого года Бобана уволили из «Милана» после интервью, в котором он раскритиковал руководство за переговоры с экс главным тренером «РБ Лейпциг» Ральфом Рангником без его ведома. Решение расстаться с управленцем принял Газидис, аргументировав такой шаг тем, что слова Звонимира дискредитируют клуб. Бобан посчитал своё увольнение необоснованным и обратился в суд.

Бобан был назначен в «Милан» летом 2019 года, а до этого занимал пост генерального секретаря ФИФА. В бытность футболистом хорват защищал цвета итальянского клуба с 1991 по 2001 год.

«Милан» проиграл Бобану в суде и выплатит ему более € 5 млн
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