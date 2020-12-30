«Интер» согласовал контракт с Гомесом. «Аталанта» требует € 8-12 млн
Миланский «Интер» согласовал условия контракта с полузащитником «Аталанты» Алехандро Гомесом, сообщает Corriere della Sera.
Зарплата Гомеса по контракту с «Интером» может составить около € 2,5 млн — примерно столько же он получает в «Аталанте». Соглашение может быть подписано до 2023 года. Однако между клубами пока нет соглашения. «Аталанта» требует за Гомеса € 8-12 млн, «Интер» пытается сбить цену.
По данным источника, «Интер» предлагал «Аталанте» обменять Гомеса на хавбека Матиаса Весино.
Ранее у Гомеса возник конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Футболист отказался выполнять тренерские установки, чем вызвал гнев наставника. В итоге Гомес не попадал в заявку на два последних матчах Серии А.
«Интер» предложил «Аталанте» Весино в обмен на Папу Гомеса
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