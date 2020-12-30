«Манчестер Юнайтед» предлагает новый контракт Фосу-Менсе. Игрок взял время подумать

«Манчестер Юнайтед» предложил защитнику Тимоти Фосу-Менсе новый контракт.
Как сообщает Sky Sports, манкунианцы предложили 22-летнему нидерландцу новый контракт на три с половиной года, но защитник взял время на раздумье на фоне интереса со стороны марсельского «Олимпика» и берлинской «Герты».
Фосу-Менса хочет регулярно получать игровую практику, которую он не дополучает под руководством Уле-Гуннара Сульшера, поэтому изучит предложения французской и немецкой команд, прежде чем примет решение о своем будущем. Нынешний контракт нидерландца действует до 30 июня 2021 года.
В текущем сезоне 22-летний защитник лишь один раз появился на поле в матче АПЛ. На его счету также два выхода на замену в матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Портал Transfermarkt оценивает Фосу-Менсу в € 4 млн.
- 30 декабря 2020
-
23:08
-
22:48
-
22:47
-
22:31
-
22:25
-
22:06
-
22:05
-
21:59
-
21:53
-
21:44
-
21:39
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:43
-
20:34
-
20:27
-
20:17
-
20:14
-
20:02
-
19:54
-
19:37
-
19:23
-
19:06
-
18:46
-
18:41
-
18:37
-
18:21
-
18:15
-
18:00