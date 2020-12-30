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«Манчестер Юнайтед» предлагает новый контракт Фосу-Менсе. Игрок взял время подумать

«Манчестер Юнайтед» предлагает новый контракт Фосу-Менсе. Игрок взял время подумать
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Юнайтед» предложил защитнику Тимоти Фосу-Менсе новый контракт.

Как сообщает Sky Sports, манкунианцы предложили 22-летнему нидерландцу новый контракт на три с половиной года, но защитник взял время на раздумье на фоне интереса со стороны марсельского «Олимпика» и берлинской «Герты».

Фосу-Менса хочет регулярно получать игровую практику, которую он не дополучает под руководством Уле-Гуннара Сульшера, поэтому изучит предложения французской и немецкой команд, прежде чем примет решение о своем будущем. Нынешний контракт нидерландца действует до 30 июня 2021 года.

В текущем сезоне 22-летний защитник лишь один раз появился на поле в матче АПЛ. На его счету также два выхода на замену в матчах группового этапа Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает Фосу-Менсу в € 4 млн.

Состоялась жеребьёвка третьего раунда Кубка Англии
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