Тьяго Алькантара — в заявке «Ливерпуля» на матч 16-го тура с «Ньюкасл Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Йедлин, Кларк, Шёр, Фернандес, М. Лонгстафф, Хэйден, Мёрфи, Ритчи, Уилсон, Жоэлинтон.
Запасные: Дубравка, Крафт, Льюис, Шелви, Хендрик, Альмирон, Ш. Лонгстафф, Кэрролл, Гейл.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Фабиньо, Александер-Арнольд, Хендерсон, Джонс, Милнер, Фирмино, Мане, Салах.
Запасные: Келлехер, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Тьяго Алькантара, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Шакири, Минамино, Ориги.
Впервые с 17 октября в заявку мерсисайдцев попал полузащитник Тьяго Алькантара. Испанец получил травму в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).
«Ливерпуль» набрал в 15 матчах 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (18) — на 15-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (30) и «Лестер Сити» (29). Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии составляет 11 матчей.
- 30 декабря 2020
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