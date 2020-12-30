Тьяго Алькантара — в заявке «Ливерпуля» на матч 16-го тура с «Ньюкасл Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуля» на матч 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Йедлин, Кларк, Шёр, Фернандес, М. Лонгстафф, Хэйден, Мёрфи, Ритчи, Уилсон, Жоэлинтон.



Запасные: Дубравка, Крафт, Льюис, Шелви, Хендрик, Альмирон, Ш. Лонгстафф, Кэрролл, Гейл.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Филлипс, Фабиньо, Александер-Арнольд, Хендерсон, Джонс, Милнер, Фирмино, Мане, Салах.



Запасные: Келлехер, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Тьяго Алькантара, Окслейд-Чемберлен, Вейналдум, Шакири, Минамино, Ориги.



Впервые с 17 октября в заявку мерсисайдцев попал полузащитник Тьяго Алькантара. Испанец получил травму в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).



«Ливерпуль» набрал в 15 матчах 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (18) — на 15-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (30) и «Лестер Сити» (29). Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии составляет 11 матчей.