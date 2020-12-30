Куликов: с Николичем постоянно общаемся. С Сёминым такой коммуникации не получилось

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов рассказал об общении с главным тренером команды Марко Николичем.
«Что изменилось внутри команды с приходом Николича? С Марко мы постоянно разговариваем. Он со всеми общается, ко всем подходит, спрашивает, что и как, как дела, как здоровье. Постоянно идёт какая-то коммуникация. В футбольном плане нравится, что постоянно играем через мяч и контроль мяча.
С Юрием Палычем такой коммуникации у нас не получилось. Почему? Не знаю. Может быть, молодой был. Не скажу, что мы вообще не разговаривали, но с Марко — прямо каждый день: «Привет, как дела, как здоровье?» — цитирует Куликова Sports.ru.
Московский «Локомотив» набрал в 19 матчах 28 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).
- 30 декабря 2020
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