Собослаи, Дэвис и Трубин — в сборной открытий Лиги чемпионов в 2020 году

Пресс-служба УЕФА опубликовала сборную футболистов, ставших открытиями 2020 года в Лиге чемпионов. Самым молодым игроком команды стал 17-летний Джуд Беллингем, самым возрастным — 24-летний Диогу Жота.
Вратарь: Анатолий Трубин («Шахтёр»).
Защитники: Кристиан Ромеро («Аталанта»), Заиду Сануси («Порту»), Жюль Кунде («Севилья»), Альфонсо Дэвис («Бавария»).
Полузащитники: Педри («Барселона»), Джованни Рейна, Джуд Беллингем (оба — «Боруссия» Д), Доминик Собослаи («Ред Булл Зальцбург»).
Нападающие: Диогу Жота («Ливерпуль»), Маркус Тюрам («Боруссия» М).
В команду включали футболистов не старше 24 лет, которые дебютировали в Лиге чемпионов в 2020 году или ранее не имели большой игровой практики в турнире. Представителей символической сборной выбирали журналисты и редакторы официального сайта УЕФА.
- 30 декабря 2020
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