Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Собослаи, Дэвис и Трубин — в сборной открытий Лиги чемпионов в 2020 году

Собослаи, Дэвис и Трубин — в сборной открытий Лиги чемпионов в 2020 году
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Пресс-служба УЕФА опубликовала сборную футболистов, ставших открытиями 2020 года в Лиге чемпионов. Самым молодым игроком команды стал 17-летний Джуд Беллингем, самым возрастным — 24-летний Диогу Жота.

Вратарь: Анатолий Трубин («Шахтёр»).

Защитники: Кристиан Ромеро («Аталанта»), Заиду Сануси («Порту»), Жюль Кунде («Севилья»), Альфонсо Дэвис («Бавария»).

Полузащитники: Педри («Барселона»), Джованни Рейна, Джуд Беллингем (оба — «Боруссия» Д), Доминик Собослаи («Ред Булл Зальцбург»).

Нападающие: Диогу Жота («Ливерпуль»), Маркус Тюрам («Боруссия» М).

В команду включали футболистов не старше 24 лет, которые дебютировали в Лиге чемпионов в 2020 году или ранее не имели большой игровой практики в турнире. Представителей символической сборной выбирали журналисты и редакторы официального сайта УЕФА.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020