Азар — в запасе «Реала» на матч Примеры с «Эльче»

Стали известны стартовые составы «Эльче» и мадридского «Реала» на матч 16-го тура чемпионата Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Эльче»: Эдгар Бадия, Санчес Миньо, Марконе, Гонсало Верду, Виктор Родригес, Лукас Бойе, Рауль Гути, Фидель, Барраган, Ригони, Хосема.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Васкес, Бензема.
Мадридский «Реал» набрал в 13 встречах 32 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Эльче» (15) — на 17-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (32). В тройку лидеров турнира входит «Реал Сосьедад» (26).
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