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Гол Суареса принёс «Атлетико» победу в матче с «Хетафе»

Гол Суареса принёс «Атлетико» победу в матче с «Хетафе»
Футбол / Испания 0

В матче 16-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 20-й минуте встречи единственный гол забил уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес. Результативную передачу отдал бельгийский полузащитник мадридской команды Янник Карраско.

Мадридский «Атлетико» набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Хетафе» (17) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят мадридский «Реал» (32) и «Реал Сосьедад» (26).

В другом матче тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Уэску». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Испания - Примера. 16-й тур
30 декабря 2020, среда. 21:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Суарес – 20'
Испания - Примера. 16-й тур
30 декабря 2020, среда. 21:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 1
Уэска
Уэска
1:0 Нолито – 33'   2:0 Аспас – 61'   2:1 Сеоане – 84'
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