Гол Суареса принёс «Атлетико» победу в матче с «Хетафе»
В матче 16-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
На 20-й минуте встречи единственный гол забил уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес. Результативную передачу отдал бельгийский полузащитник мадридской команды Янник Карраско.
Мадридский «Атлетико» набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Хетафе» (17) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят мадридский «Реал» (32) и «Реал Сосьедад» (26).
В другом матче тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Уэску». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Испания - Примера. 16-й тур
30 декабря 2020, среда. 21:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Хетафе
Хетафе
1:0 Суарес – 20'
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