Гол Суареса принёс «Атлетико» победу в матче с «Хетафе»

В матче 16-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



На 20-й минуте встречи единственный гол забил уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес. Результативную передачу отдал бельгийский полузащитник мадридской команды Янник Карраско.



Мадридский «Атлетико» набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Хетафе» (17) — на 14-м месте. В тройку лидеров соревнований входят мадридский «Реал» (32) и «Реал Сосьедад» (26).



В другом матче тура чемпионата Испании «Сельта» принимала «Уэску». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.