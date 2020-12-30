«Прощу прощения, что разочаровал». Хонда покинул «Ботафого»

Японский полузащитник Кейсуке Хонда покинул бразильский клуб «Ботафого».



«Я принимаю критику за то, что не смог принести команде положительный результат. Критика естественна. Прошу прощения, что разочаровал. Я тоже разочарован», — написал Хонда на своей странице в «Твиттере».



Ранее стало известно, что Хонда уведомил руководство «Ботафого» о желании покинуть клуб до конца 2020 года. 34-летний японец в текущем сезоне провёл 27 матчей за «Ботафого» и забил 3 гола.



В ходе своей карьеры Хонда выступал также за «Витесс», «Мельбурн Виктори», «Пачуку», «Милан», «ВВВ-Венло» и играл на родине за «Нагою Грампус». С 2008 по 2018 год вызывался в сборную. С 2010 по 2013 год Кейсуке защищал цвета ЦСКА. С «армейцами» он стал чемпионом России, завоевал два Кубка и один Суперкубок страны.

Хонда уведомил руководство «Ботафого» о желании покинуть клуб