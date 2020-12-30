Роналду: играть без болельщиков — то же самое, что не увидеть клоунов в цирке
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не любит играть при пустых трибунах.
«Я не люблю играть на стадионах без болельщиков. Это всё равно что пойти в цирк и не увидеть клоунов», — цитирует Роналду Associated Press.
Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer. В голосовании на сайте премии португалец набрал 38%. На втором месте оказался Месси (24%). В тройку попал также форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.
В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл в составе «Ювентуса» 14 встреч во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и одной результативной передачей.
Криштиану Роналду: скучно играть без зрителей, я люблю, когда мне кричат: «Буууу!»
Рекомендуем вам
- 31 декабря 2020
-
00:40
-
00:31
-
00:23
-
00:05
-
00:00
- 30 декабря 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:28
-
23:25
-
23:08
-
22:48
-
22:47
-
22:31
-
22:25
-
22:06
-
22:05
-
21:59
-
21:53
-
21:44
-
21:39
-
21:37
-
21:34
-
21:30
-
21:18
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
20:57
-
20:43
-
20:34
-
20:27
-
20:17
-
20:14
-
20:02
-
19:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам