Роналду: играть без болельщиков — то же самое, что не увидеть клоунов в цирке

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что не любит играть при пустых трибунах.



«Я не люблю играть на стадионах без болельщиков. Это всё равно что пойти в цирк и не увидеть клоунов», — цитирует Роналду Associated Press.

Роналду был признан лучшим игроком XXI века по версии издания Globe Soccer. В голосовании на сайте премии португалец набрал 38%. На втором месте оказался Месси (24%). В тройку попал также форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (23%). Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо (14%) занял четвёртое место.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду провёл в составе «Ювентуса» 14 встреч во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и одной результативной передачей.