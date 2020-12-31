Потрясающая реакция вратаря «Ньюкасла» на удар Салаха при выходе один на один. Видео

В городе Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимает «Ливерпуль». После первого тайма счёт ничейный — 0:0.
На 34-й минуте полузащитник мерсисайдцев Джордан Хендерсон вырезал передачу в штрафную на Мохамеда Салаха, который, оказавшись в полном одиночестве, обработал мяч и пробил в левый угол, но вратарь «сорок» Карл Дарлоу зацепил мяч и перевёл на угловой.
Видео потрясающего спасения Дарлоу
«Ливерпуль» набрал в 15 матчах 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (18) — на 15-м месте. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (30) и «Лестер Сити» (29). Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии составляет 11 матчей.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Ньюкасл Юнайтед» — «Ливерпуль».
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