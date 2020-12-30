Симеоне провёл 500-й матч в качестве главного тренера «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико Мадрид» Диего Симеоне провёл 500-й матч в качестве наставника команды.

В 500 матчах при Симеоне «матрасники» одержали 302 победы, 115 раз сыграли вничью и 83 раза проиграли. Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.

В матче 16-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» принимал «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Этот единственный гол забил на 20-й минуте встречи уругвайский нападающий «Атлетико» Луис Суарес. Результативную передачу отдал бельгийский полузащитник мадридской команды Янник Карраско.



Мадридский «Атлетико» набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021.