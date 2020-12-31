Коке: надеюсь, у Симеоне в «Атлетико» будет ещё 500 матчей

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал результат матча 16-го тура Примеры с «Хетафе» (1:0), а также высказался о достижении главного тренера мадридцев Диего Симеоне. Напомним, матч с «Хетафе» стал 500-м для аргентинского специалиста у руля «матрасников».
«Мы знали, что противостоять этому сопернику будет сложно, будет много борьбы, и были готовы к этому. В итоге мы взяли три очка, и это было важно. Мы должны сохранить эту динамику, чтобы добиться положительных результатов.
500 матчей Симеоне? Это что-то поразительное. Поздравляю. Прошло много лет, а тренеру весьма непросто сохранять хорошую динамику так долго. Диего принёс стабильность в «Атлетико», это важно для нас. Надеюсь, у него будет ещё 500 матчей», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.
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