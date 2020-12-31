«Ливерпуль», сыграв вничью с «Ньюкаслом», второй матч подряд теряет очки в АПЛ

В городе Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Матч закончился вничью — 0:0.
«Ливерпуль» набрал в 16 матчах 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — поднялся на 14-е место. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (30) и «Лестер Сити» (29). Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии теперь составляет 12 матчей.
В прошлом туре мерсисайдцы дома сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (1:1).
В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Саутгемптон». Матч запланирован на 4 января 2021 года. «Ньюкасл Юнайтед» в воскресенье, 3 января, примет «Лестер Сити».
Матч второго круга «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится в 33-м туре АПЛ. Встреча запланирована на 24 апреля 2021 года.
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