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«Ливерпуль», сыграв вничью с «Ньюкаслом», второй матч подряд теряет очки в АПЛ

«Ливерпуль», сыграв вничью с «Ньюкаслом», второй матч подряд теряет очки в АПЛ
Футбол / Англия 0

В городе Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Матч закончился вничью — 0:0.

«Ливерпуль» набрал в 16 матчах 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (19) — поднялся на 14-е место. В тройку лидеров входят «Манчестер Юнайтед» (30) и «Лестер Сити» (29). Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии теперь составляет 12 матчей.

В прошлом туре мерсисайдцы дома сыграли вничью с «Вест Бромвичем» (1:1).

В следующем туре «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Саутгемптон». Матч запланирован на 4 января 2021 года. «Ньюкасл Юнайтед» в воскресенье, 3 января, примет «Лестер Сити».

Матч второго круга «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится в 33-м туре АПЛ. Встреча запланирована на 24 апреля 2021 года.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
30 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
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