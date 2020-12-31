Диего Симеоне прокомментировал результат матча с «Хетафе»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 16-го тура Примеры с «Хетафе» (1:0).



«Матчи с „Хетафе“ всегда непросты. Первые 30 минут мы демонстрировали хорошую игру. Нов последние 15 минут „Хетафе“ начал навязывать свою игру. Во втором тайме соперник был лучше. Мы не могли создавать моменты, все возможности были заблокированы. Мы выиграли со счётом 1:0 и знаем, что это опасный результат.



500 матчей у руля „Атлетико“? За это время из клуба ушли многие люди, которые помогали ему развиваться. Я не хочу, чтобы кто-то из них был забыт. Недавно мы с Коке и Саулем шутили, что и им недалеко до 500 матчей, потому что они были в „Атлетико“ в те дни, когда я только начинал свой путь на посту тренера этой команды», — приводит слова Симеоне Mundo Deportivo.

Симеоне провёл 500-й матч в качестве главного тренера «Атлетико»