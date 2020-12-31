Гендиректор тульского «Арсенала»: уверены, Парфёнову удастся исправить ситуацию

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов поделился мнением о работе главного тренера Дмитрия Парфёнова.

«Задача „Арсенала“ — остаться в РПЛ, минуя «стыки». Что касается Кубка России, то предстоит сложная игра в Санкт-Петербурге, но непобедимых соперников нет. Два года назад мы были в шаге от финала, хотелось бы в этом сезоне пройти как можно дальше.

Зимой в клубе будут какие-то изменения административного характера? Да. Обязательно о них сообщим.



Почему «Арсенал» не может выиграть в восьми турах подряд? На мой взгляд, Дмитрию Парфёнову не хватило времени привести игроков в одно функциональное состояние, детально объяснить свои требования. Элементарно не хватало забивного нападающего. Отсюда и такие результаты.

При этом, согласитесь, видно, как в положительную сторону изменилась игра «Арсенала». После выхода из отпуска у нового тренерского штаба будет время объяснить свои требования. Если вспомнить «Тосно» и «Урал», когда ими руководил Дмитрий Парфёнов, то они отличались и характером, и красивым футболом. Надеемся, «Арсенал» не станет исключением.

Каков кредит доверия Парфёнову? Мы доверяем Дмитрию Владимировичу и уверены, что его тренерскому штабу удастся исправить ситуацию", — приводит слова Балашова пресс-служба тульского клуба.

После 19 туров «Арсенал» занимает 14-е место в таблице РПЛ.