Гендиректор «Арсенала»: зачем судьям VAR, если они не умеют им правильно пользоваться?

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал судейство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Скажу прямо: мы провалили эту часть сезона. Неудачи вызваны несколькими причинами. Первая и самая главная: катастрофическое количество травм ведущих футболистов. За пять игровых месяцев в лазарете команды побывали 22 игрока. Коварный коронавирус тоже не обошел стороной. Есть и судейский фактор.
При всём уважении к арбитрам, их решения не всегда отличались объективностью. Яркий пример – декабрьская игра против «Ротора». Защитник хозяев летит в колено Ломовицкому, а судья даже не дает жёлтую карточку. Потом признали, что это было удаление. Но дорога ложка к обеду. Зачем судьям VAR, если они не умеют им правильно пользоваться? Как показала первая часть сезона, систематические ошибки судей напрямую повлияли на результаты матчей, и это касается не только «Арсенала», — приводит слова Балашова пресс-служба тульского клуба.
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