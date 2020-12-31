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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг Европы в 2020 году

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг Европы в 2020 году
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2020 в топ-5 лучших лиг Европы, сообщается в «твиттере» Gracenote Live.

Так, за календарный год Роналду удалось забить в чемпионате Италии 33 гола. На втором месте находится футболист «Баварии» Роберт Левандовски, которому удалось забить 32 гола в Бундеслиге. Третью строчку занимает нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле. В его активе 28 голов в рамках чемпионата Италии. Четвёртое и пятое место в рейтинге делят футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах и игрок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, которые забили по 23 гола в чемпионате Англии и чемпионате Германии соответственно.

Ранее Криштиану Роналду признан лучшим игроком XXI века, по версии Globe Soccer.

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