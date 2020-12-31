Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» впервые за 25 лет завершил год на первом месте. Тогда клуб стал чемпионом

«Атлетико» впервые за 25 лет завершил год на первом месте. Тогда клуб стал чемпионом
Футбол / Испания 0

Завершился матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» встречался с «Эльче». Игра прошла в Эльче на стадионе Мануэль Мартинес Валеро и закончилась со счётом 1:1.

«Реал» завершил 2020 год на втором месте в турнирной таблице, набрав 33 очка и не смог догнать «Атлетико» (35) в турнирной таблице. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, «Атлетико» впервые с 1995 года завершил календарный год на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Тогда мадридский клуб стал чемпионом страны. Примечательно, что тогда в составе «Атлетико» выступал Диего Симеоне, который сейчас возглавляет мадридцев.

В следующем туре чемпионата Испании «Реалу» предстоит сыграть с «Сельтой». «Атлетико» в свою очередь встретится с «Алавесом». Матчи пройдут 2 и 3 января соответственно.

«Реал» сыграл вничью с «Эльче» в чемпионате Испании
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020