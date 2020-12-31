«Атлетико» впервые за 25 лет завершил год на первом месте. Тогда клуб стал чемпионом

Завершился матч 16-го тура чемпионата Испании, в котором «Реал» встречался с «Эльче». Игра прошла в Эльче на стадионе Мануэль Мартинес Валеро и закончилась со счётом 1:1.

«Реал» завершил 2020 год на втором месте в турнирной таблице, набрав 33 очка и не смог догнать «Атлетико» (35) в турнирной таблице. Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, «Атлетико» впервые с 1995 года завершил календарный год на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Тогда мадридский клуб стал чемпионом страны. Примечательно, что тогда в составе «Атлетико» выступал Диего Симеоне, который сейчас возглавляет мадридцев.

В следующем туре чемпионата Испании «Реалу» предстоит сыграть с «Сельтой». «Атлетико» в свою очередь встретится с «Алавесом». Матчи пройдут 2 и 3 января соответственно.