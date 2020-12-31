Зинедин Зидан высказался о ничьей «Реала» с «Эльче»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат матча с «Эльче» в чемпионате Испании. Игра 16-го тура прошла в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро и закончилась со счётом 1:1.

«В первом тайме у нас было много шансов, но когда они сравняли счёт, все усложнилось. Это футбол, и теперь нам предстоит двигаться дальше и упорно трудиться. Нам не хватило второго гола. Все команды будут терять очки. Это очень сложная Лига. Мы провели много хороших игр, и сегодня мы потеряли два очка, но мы должны продолжать то, что мы делаем, потому что Лига очень длинная, и ещё предстоит провести много матчей», — приводит слова Зидана официальный сайт «Реала».

В следующем туре чемпионата Испании «Реалу» предстоит сыграть с «Сельтой», а «Эльче» встретится с «Атлетико». Матчи пройдут 2 и 3 января соответственно.