Упущенные моменты и невероятная игра вратарей в видеообзоре матча «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

В городе Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» прошёл матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча закончилась вничью — 0:0.

Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

«Ливерпуль» набрал в 16 матчах 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» в свою очередь, набрав 19 очков, поднялся на 14-е место.

В следующем туре чемпионата Англии «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Саутгемптоном». Матч запланирован на 4 января 2021 года. «Ньюкасл Юнайтед» в воскресенье, 3 января, примет «Лестер Сити».

Матч второго круга «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится в 33-м туре АПЛ. Встреча запланирована на 24 апреля 2021 года.