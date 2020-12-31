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«Барселона» хочет продлить контракт с Пучем и не планирует отдавать игрока в аренду зимой

«Барселона» хочет продлить контракт с Пучем и не планирует отдавать игрока в аренду зимой
Футбол / Испания 0

«Барселона» собирается активировать опцию продления контракта с хавбеком Рики Пучем до 2023 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

При этом, по информации источника, сине-гранатовые не планируют отдавать Пуча в аренду в январе, несмотря на то, что в нынешнем сезоне он сыграл два матча в чемпионате Испании.

Ранее в декабре 21-летний футболист заявил о желании уйти в аренду в зимнее трансферное окно. По данным испанских СМИ, интерес к Пучу проявляет «Бетис». Сообщалось, что у игрока возник конфликт с главным тренером команды Рональдом Куманом. Голландский специалист обвинил футболиста в том, что тот сливает информацию журналистам, причём обрушился на Пуча при других игроках команды.

Также стало известно, что итальянский «Милан» хочет взять Пуча в аренду в зимнее трансферное окно.

«Милан» хочет арендовать Пуча у «Барселоны»
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