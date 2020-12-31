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«Палмейрас» и «Гремио» вышли в финал Кубка Бразилии

«Палмейрас» и «Гремио» вышли в финал Кубка Бразилии
Футбол / Южная Америка 0

В Кубке Бразилии прошли ответные полуфинальные матчи, по итогам которых в финал вышли «Палмейрас» и «Гремио».

«Палмейрас» во втором полуфинальном матче обыграл «Америку Минейро» со счётом 2:0, голами отметились экс-спартаковец Луис Адриано (69-я минута) и Рони (85-я минута). Первый матч между этими командами завершился вничью (1:1).

«Гремио» в ответной полуфинальной встрече на выезде сыграл вничью с «Сан-Паулу» (0:0). Первая игра, прошедшая 24 декабря, завершилась со счётом 1:0 в пользу «Гремио».

Ранее в 27-м туре чемпионата Бразилии «Палмейрас» со счётом 1:0 обыграл «Ред Булл Брагантино». Единственный гол в матче провёл 33-летний Луис Адриано. Для футболиста это была первая игра после месячного отсутствия из-за травмы.

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