Клопп назвал сроки восстановления Матипа

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, сколько времени займёт восстановление после травмы защитника Жоэля Матипа.



«Обычно с такими травмами пропускают примерно три недели», — приводит слова Клоппа Daily Mail.



Камерунец получил повреждение в матче 15-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион» (1:1). Во втором тайме он потянулся за мячом, после чего почувствовал болезненные ощущения в области паха и не смог продолжить играть.



Напомним, из-за тяжёлых травм «Ливерпуль» не может рассчитывать на Вирджила ван Дейка и Джозефа Гомеса. В центре обороны вынужден играть номинальный опорник Фабиньо, а также молодые Натаниэл Филлипс и Рис Уильямс.



Накануне, 30 декабря, «Ливерпуль» без Матипа в составе не сумел одолеть «Ньюкасл Юнайтед» в выездном матче 16-го тура чемпионата Англии (0:0).

Видеообзор матча «Ньюкасл» — «Ливерпуль»: