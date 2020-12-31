Итальянский журналист назвал команды, куда зимой может перейти Бернардески

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей официальной странице «Твиттере».



По информации источника, игроком интересуются «Герта» и «Лион».



Бернардески перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 30 млн. До этого футболист защищал цвета «Кротоне».



В нынешнем сезоне Серии А Бернардески провёл на поле 9 матчей и отдал одну результативную передачу. В Лиге чемпионов УЕФА футболист сыграл во всех 6 матчах группового этапа и не отметился результативными действиями.



«Ювентус» в 13 турах набрал 24 очка и занимает 6-е место, на 10 очков отставая от лидера турнира, «Милана». По итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне «старая синьора» заняла первое место в группе G и в 1/8 финала турнира сыграет с «Порту».

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