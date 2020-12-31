Кшиштоф Пёнтек зимой может вернуться в Серию А. К игроку проявляют интерес два клуба
Нападающий «Герты» Кшиштоф Пёнтек может вернуться в Серию А: польским игроком интересуются «Фиорентина» и «Дженоа», сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей официальной странице «Твиттере».
По информации источника, сам Пёнтек не против возвращения в чемпионат Италии. Скира также добавляет, что есть вероятность, что поляк перейдёт в один из этих двух клубов на правах аренды.
Напомним, ранее поляк уже выступал в чемпионате Италии: половину сезона-2018/2019 он играл за «Дженоа», а летом 2019 года перешёл в «Милан». Цвета «Герты» Пёнтек защищает с января 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Кшиштоф провёл на поле 13 матчей, забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.
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