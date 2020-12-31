Стив Макманаман рассказал, почему не включил Бруну Фернандеша в команду года в АПЛ

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стив Макманаман объяснил, почему не включил игрока «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша в свою команду года в Премьер-лиге.

«Бруну просто невероятен в „МЮ“. Я действительно так думаю. Однако в моей команде года были нужны Фабиньо и Хендерсон, потому что „Ливерпуль“ выиграл чемпионство с огромным отрывом. К тому же я включил в состав Кевина Де Брёйне, потому что он фантастический игрок. Если бы мне пришлось выбирать между Кевином и Бруну, то я бы каждый раз называл Де Брёйне.

Фернандеш оказывает невероятное влияние на игру «Манчестер Юнайтед». Он забил так много голов с пенальти", — приводит слова Макманамана Mirror.

Видео гола Бруну Фернандеша в ворота «Лестера» в 15-м туре АПЛ