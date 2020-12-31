Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» интересуется 19-летним защитником из MLS

«Ювентус» интересуется 19-летним защитником из MLS
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

«Ювентус» ведёт переговоры по осуществлению трансфера крайнего защитника «Далласа» Брайана Рейнолдса, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей официальной странице «Твиттере».

По информации источника, «Ювентус» не единственный клуб, который проявляет интерес к американцу. 19-летним футболистом также интересуются «Рома» и «Брюгге».

Примечательно, что в составе «старой синьоры» уже есть один американский игрок — Уэстон Маккенни. Недавно он был признан лучшим футболистом США по итогам 2020 года.

Брайан – игрок молодёжной сборной США. Он уже не раз получал хвалебные отзывы от различных специалистов за умение преодолевать препятствия и быстро находить выход из сложного положения. Ранее сообщалось об интересе к Рейнолдсу со стороны «Марселя», «Милана» и ряда других европейских клубов.

«Рома» предложила € 7,5 млн за 19-летнего защитника из MLS
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020