«Ювентус» интересуется 19-летним защитником из MLS

«Ювентус» ведёт переговоры по осуществлению трансфера крайнего защитника «Далласа» Брайана Рейнолдса, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей официальной странице «Твиттере».
По информации источника, «Ювентус» не единственный клуб, который проявляет интерес к американцу. 19-летним футболистом также интересуются «Рома» и «Брюгге».
Примечательно, что в составе «старой синьоры» уже есть один американский игрок — Уэстон Маккенни. Недавно он был признан лучшим футболистом США по итогам 2020 года.
Брайан – игрок молодёжной сборной США. Он уже не раз получал хвалебные отзывы от различных специалистов за умение преодолевать препятствия и быстро находить выход из сложного положения. Ранее сообщалось об интересе к Рейнолдсу со стороны «Марселя», «Милана» и ряда других европейских клубов.
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