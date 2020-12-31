Каземиро прокомментировал работу судьи на матче «Реала» с «Эльче»

Полузащитник «Реала» Каземиро поделился мнением о матче мадридского клуба с «Эльче» в чемпионате Испании. В частности, футболист затронул вопрос судейства. Встреча 16-го тура прошла в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро и закончилась со счётом 1:1.



«Мы хотели набрать три очка, но не получилось. Могу сказать, что мы хорошо начали и у нас были шансы забить больше голов, но мяч в итоге оказался в сетке наших ворот.



Обе команды боролись, и нам потребовалось довольно много времени, чтобы найти свободное пространство. Соперник отступил и окопался на своей половине поля. Мы знали, что так и произойдёт, но ничего не смогли с этим поделать.



Мы не оцениваем работу арбитров. Они здесь, чтобы делать всё, что в их силах. Кто-то говорит о VAR и о судьях, но мы должны говорить только о футболе», — приводит слова Каземиро Marca.



В следующем туре чемпионата Испании «Реалу» предстоит сыграть с «Сельтой», а «Эльче» встретится с «Атлетико». Матчи пройдут 2 и 3 января соответственно.

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