«Из детства и на всю жизнь». Вадим Евсеев показал, как готовится к Новому году
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке к празднованию Нового года.
«Каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. А если честно, каждый год к 31 декабря надо сделать оливье, холодец и селёдку под шубой. Это как мандарины и «Ирония судьбы». То, что из детства и на всю жизнь», — написал Евсеев в своём «инстаграме».
Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2017 года, а в начале октября этого года был отправлен в отставку. На момент увольнения команда занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 10 туров.
До назначения в уфимский клуб Евсеев тренировал «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Текстильщик». Будучи футболистом, выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и другие команды.
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