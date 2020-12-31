«Из детства и на всю жизнь». Вадим Евсеев показал, как готовится к Новому году

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке к празднованию Нового года.



«Каждый год, 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. А если честно, каждый год к 31 декабря надо сделать оливье, холодец и селёдку под шубой. Это как мандарины и «Ирония судьбы». То, что из детства и на всю жизнь», — написал Евсеев в своём «инстаграме».

Евсеев возглавил «Уфу» в марте 2017 года, а в начале октября этого года был отправлен в отставку. На момент увольнения команда занимала предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 10 туров.



До назначения в уфимский клуб Евсеев тренировал «СКА-Хабаровск», «Амкар» и «Текстильщик». Будучи футболистом, выступал за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и другие команды.