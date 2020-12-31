«Okko Спорт» предложил АПЛ проводить предсезонный турнир в Москве

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович рассказал о возможном проведении в Москве предсезонного турнира английской Премьер-лиги.
«По нечётным годам АПЛ проводит турнир под названием Asia Trophy. Это выставочный турнир четырёх команд в Китае, где обязательно участвует чемпион Англии и три дополнительных команды. Мы предложили англичанам Moscow Trophy, а также комплекс турниров на время действия контракта Okko на показ АПЛ. Но в этом году мы не смогли продвинуться из-за коронавируса.
Мы задаём английским коллегам вопрос, не надоело ли им 10 лет проводить турнир в одном месте? Может, поменяете регион? Китайский рынок уже и так на пике, а мы хотим показать, что и в России готовы вкладывать в АПЛ.
Что нужно сделать, чтобы клубы приехали? Нужно, чтобы три четверти клубов АПЛ проголосовали за изменение региона проведения турнира. Возможно, нам удастся договориться, чтобы чередовать турниры в Москве и Китае. Мы представили проект, и в Англии приняли его с большим интересом. Но дальше процесс был заморожен из-за пандемии. Если проект и получится реализовать, то не раньше 2023 года. Шансов на успех примерно 50%», — сказал Гершкович в интервью корреспонденту «Чемпионата» Гранту Гетадаряну.
- 31 декабря 2020
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