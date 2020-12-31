Майкл Оуэн — о моменте Садио Мане: я был потрясён, что он не закричал

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн признался, что был поражён действиями форварда Садио Мане в одном из моментов матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0). Сенегалец был близок к тому, чтобы открыть счёт на 81-й минуте. Он перепрыгнул через вратаря «сорок» Карла Дарлоу, однако мяч из пустых ворот вынес защитник Фабиан Шёр.

«Во-первых, я был потрясён тем, что Мане не закричал и не призвал судью поставить пенальти. Во-вторых, я был поражён, что он не упал в том моменте. Очевидно, что его схватили.

Можно спорить о том, что поразил бы он цель, если бы его не схватили. Это не столь очевидно. Но центрфорварды в подобных моментах должны делать ситуацию очевидной для судьи", — приводит слова Оуэна TBR Football.

Видео момента с Садио Мане.