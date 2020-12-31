Майкл Оуэн — о моменте Садио Мане: я был потрясён, что он не закричал
Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн признался, что был поражён действиями форварда Садио Мане в одном из моментов матча 16-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (0:0). Сенегалец был близок к тому, чтобы открыть счёт на 81-й минуте. Он перепрыгнул через вратаря «сорок» Карла Дарлоу, однако мяч из пустых ворот вынес защитник Фабиан Шёр.
«Во-первых, я был потрясён тем, что Мане не закричал и не призвал судью поставить пенальти. Во-вторых, я был поражён, что он не упал в том моменте. Очевидно, что его схватили.
Можно спорить о том, что поразил бы он цель, если бы его не схватили. Это не столь очевидно. Но центрфорварды в подобных моментах должны делать ситуацию очевидной для судьи", — приводит слова Оуэна TBR Football.
Юрген Клопп прокомментировал потерю очков «Ливерпулем» в матче с «Ньюкаслом»
Рекомендуем вам
- 31 декабря 2020
-
14:26
-
14:23
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:40
-
13:35
-
13:22
-
13:15
-
13:03
-
12:59
-
12:42
-
12:40
-
12:27
-
12:23
-
12:22
-
11:55
-
11:34
-
11:26
-
11:14
-
11:09
-
10:53
-
10:49
-
10:37
-
10:20
-
10:02
-
09:55
-
09:46
-
09:37
-
09:29
-
09:15
-
09:00
-
08:32
-
08:30
-
07:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам