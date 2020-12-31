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Роберт Левандовски сфотографировался в кровати с трофеями, завоёванными в 2020 году

Роберт Левандовски сфотографировался в кровати с трофеями, завоёванными в 2020 году
Футбол / Германия 0

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски похвастался достижениями за уходящий 2020 год.

32-летний футболист опубликовал в своём «инстаграме» фотографию, на которой лежит в кровати с командными и личными трофеями, завоёванными за последние 12 месяцев.

«Бавария» в этом году стала чемпионом Германии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Левандовски был признан лучшим футболистом года по версии ФИФА и завоевал ряд других индивидуальных наград.

Роберт также считался одним из главных претендентов на «Золотой мяч», однако учредитель премии, издание France Football, отменил вручение в связи с обстоятельствами этого года. Это решение впоследствии было подвергнуто серьёзной критике.

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